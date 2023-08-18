Казахстан может отказаться от экспорта нефти по Черному морю

В случае ухудшения обстановки в Черном море Казахстан рассматривает возможность изменения маршрута экспорта нефти на балтийский порт Усть-Луга в Ленинградской области, вместо Новороссийска. Об этом заявил заместитель генерального директора государственной компании "КазТрансОйл" Эрик Сагиев, сообщает Day.Az.

"В случае ухудшения ситуации в Черном море, объемы, которые мы направляем в порт Шесхарис (Новороссийск), могут быть перераспределены в пользу порта Усть-Луга", - отметил Сагиев.