https://news.day.az/world/1590654.html Казахстан может отказаться от экспорта нефти по Черному морю
Казахстан может отказаться от экспорта нефти по Черному морю
В случае ухудшения обстановки в Черном море Казахстан рассматривает возможность изменения маршрута экспорта нефти на балтийский порт Усть-Луга в Ленинградской области, вместо Новороссийска. Об этом заявил заместитель генерального директора государственной компании "КазТрансОйл" Эрик Сагиев, сообщает Day.Az.
"В случае ухудшения ситуации в Черном море, объемы, которые мы направляем в порт Шесхарис (Новороссийск), могут быть перераспределены в пользу порта Усть-Луга", - отметил Сагиев.
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