В Стокгольме женщина попыталась помешать акту сожжения Корана

Неизвестная женщина попыталась воспрепятствовать очередному акту сожжения Корана у посольства Ирана в Стокгольме. Об этом сообщает газета Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Когда организатор акции 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика поджег священную книгу, она бросилась к нему с уже активированным огнетушителем, чтобы потушить пламя. Однако ее перехватила полиция, и манифестация, на которую было выдано разрешение, продолжилась.

В полиции пока никак не комментируют эту акцию. "Я знаю, что идет общественное собрание. Увидим, что там будет происходить", - сказала пресс-секретарь полиции Туве Хэгг. Полиция дала разрешение на проведение очередной публичной акции.