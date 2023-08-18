Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 23 по 29 августа 2023 года включительно повысится до 4 269,9 рубля против действующей сейчас ставки в размере 3 712,8 рубля за тонну.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства сельского хозяйства России.

Пошлина на ячмень составит 860,3 рубля за тонну против действующей сейчас ставки в размере 439,6 рубля, пошлина на кукурузу будет повышена до 2 495,2 рубля против 2 175,1 рубля за тонну.