Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bild со ссылкой на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

По данным издания, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и в настоящее время Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением. в нем предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция при этом выступит организатором поставок, а Катар будет их спонсировать.

По информации Bild, новая сделка может быть заключена в эти выходные в Будапеште. Уточняется, что тужа уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов, а также прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом отмечается, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить прежнюю сделку, чтобы зерно поставлялось в том числе из Украины. Кроме того, Анкара предлагает действовать по эгидой ООН.