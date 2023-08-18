Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bild со ссылкой на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.
По данным издания, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и в настоящее время Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением. в нем предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция при этом выступит организатором поставок, а Катар будет их спонсировать.
По информации Bild, новая сделка может быть заключена в эти выходные в Будапеште. Уточняется, что тужа уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов, а также прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом отмечается, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить прежнюю сделку, чтобы зерно поставлялось в том числе из Украины. Кроме того, Анкара предлагает действовать по эгидой ООН.
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