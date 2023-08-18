Турецкие ученые будут выращивать растения в космосе

В рамках проекта, который будет осуществлен во время первой пилотируемой космической миссии Турции, будут произведены опыты в области генетики в космической среде с последующим мониторингом их эффективности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эта миссия организована в честь 100-летия Турецкой Республики и предусматривает проведение 13 разнообразных экспериментов, разработанных турецкими университетами и научно-исследовательскими институтами.

Одной из ключевых исследовательских задач, предложенных Турецким космическим агентством (TUA) и Научно-исследовательским институтом космических технологий TÜBITAK, будет изучение эффективности редактирования генов CRISPR у растений в условиях микрогравитации. Этот проект направлен на анализ возможности применения метода редактирования геномов с использованием системы CRISPR, современного инструмента в области генетики, на растениях в условиях невесомости космоса.

В качестве модельного организма для использования в проекте выбрано растение "Arabidopsis thaliana" (Резуховидка).