ECOWAS определило дату военного вмешательства в Нигере

Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в ситуацию в Нигере определена, но она пока не будет объявляться. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы, Аккре, встречи начальников генштабов ВС государств сообщества, передает Day.Az.

"Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять", - цитирует его телеканал Al Jazeera.

"Военное решение не является нашим предпочтительным вариантом, но неуступчивость военной хунты в Нигере вынуждает нас прибегнуть к нему, - отметил Мусах. - События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец".

Вмешательство сил ECOWAS в ситуацию в Нигере будет краткосрочным и направленным на восстановление конституционного порядка в этой стране, заявил Мусах. "Любое вмешательство в Нигер будет краткосрочным и [будет] направлено на восстановление конституционного порядка", - отметил он.

ECOWAS не намерено вести "бесконечный диалог" с мятежниками в Нигере, заявил он. Также, по словам комиссара, начальники генштабов стран ECOWAS согласовали план военной операции в Нигере.