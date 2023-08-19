Активист порвал Коран перед посольством Турции в Гааге

Лидер голландского антимусульманского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд провел акцию перед посольством Турции в Гааге. Под осуждающий свист и крики собравшихся неподалеку мусульман он вырвал несколько страниц из Корана и заявил, что ислам представляет угрозу для голландского общества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ислам здесь не приветствуется, - подчеркнул он, держа в руках священную для мусульман книгу. - Он несет в себе угрозу для нашего общества".

Неподалеку от места проведения акции собралось около сотни мусульман, которые осудили действия активиста. В определенный момент между демонстрантами и полицией начались столкновения, однако силами спецназа ситуация была быстро взята под контроль.