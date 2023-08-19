США, Япония и Южная Корея выступили за диалог с КНДР

США, Япония и Южная Корея выступили за восстановление диалога с КНДР без каких-либо предварительных условий. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, передает Day.Az.

"Япония, Республика Корея и США привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий. Мы также обязуемся укреплять сотрудничество в целях поощрения соблюдения прав человека в КНДР", - цитирует ТАСС этот документ.

Кроме того, Токио, Сеул и Вашингтон выступили за создание единого и мирного Корейского полуострова.

Примечательно, что в том же заявлении три страны договорились создать рабочую группу для борьбы с северокорейскими кибератаками.