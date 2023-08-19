Трамп планирует сдасться полиции

Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) 24 или 25 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах телекомпании CNN.

По его данным, "ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели - в четверг или пятницу". Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа. Шериф округа в свою очередь отмечал, что обвиняемым предписано явиться в указанную тюрьму, где они пройдут формальную процедуру ареста - их обыщут, сфотографируют, а также возьмут у них отпечатки пальцев. В офисе шерифа подчеркнули, что "обвиняемые могут явиться в любой момент, тюрьма открыта 24 часа в сутки, семь дней в неделю".

Как указывала CNN, обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям. Телекомпания пояснила, что большинство обвиняемых, дела которых рассматриваются в округе Фултон, проходят процедуру ареста именно в этой тюрьме. Трамп пока никак не комментировал возможные сроки явки в прокуратуру.

Прокурор округа Фултон ранее предложила назначить начало рассмотрения по существу дела в отношении Трампа на 4 марта 2024 года. Она также отметила, что подозреваемые, в том числе Трамп, должны явиться в суд для официального предъявления обвинений в первых числах сентября. О точной дате явки их известят дополнительно. До 31 октября 2023 года стороны могут подавать ходатайства.

Ранее мы писали о том, что адвокаты Трампа просят отложить заседание суда.