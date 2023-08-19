Байден отметил работу над мирным урегулированием ситуации в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом активно работает с Киевом над вопросом мирного решения конфликта в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Что касается мира, мы все его хотим. Украинцы хотят мира сильнее всего", - сказал Байден журналистам в пятницу в Белом доме.

"Мои сотрудники тесно работают с командой президента Зеленского", - добавил он, говоря о поисках вариантов урегулирования.

Ранее мы писали о том, что Великобритания передаст Украине средства ПВО на десятки миллионов.