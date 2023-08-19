https://news.day.az/world/1590722.html Байден отметил работу над мирным урегулированием ситуации в Украине
Байден отметил работу над мирным урегулированием ситуации в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом активно работает с Киевом над вопросом мирного решения конфликта в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Что касается мира, мы все его хотим. Украинцы хотят мира сильнее всего", - сказал Байден журналистам в пятницу в Белом доме.
"Мои сотрудники тесно работают с командой президента Зеленского", - добавил он, говоря о поисках вариантов урегулирования.
Ранее мы писали о том, что Великобритания передаст Украине средства ПВО на десятки миллионов.
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