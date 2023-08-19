Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере

Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера, где военные совершили госпереворот, в знак солидарности с этой страной и для отражения любой агрессии. Об этом сообщает телеканал RTN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мали и Буркина-Фасо воплощают в конкретные действия свои обязательства, содержащиеся в их совместном коммюнике. Две братские страны развернули боевые самолеты, чтобы ответить на любую форму агрессии против Нигера", - говорится в публикации.

До этого комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата вмешательства организации в ситуацию в Нигере определена, но не будет разглашаться.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсудит санкции и возможную интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер 31 августа. По словам источника, этот вопрос будет поднят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Толедо. Сообщается, что на встрече Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель представит свои предложения по реагированию на мятеж, а участники обсудят способы поддержки ЭКОВАС ввиду возможной интервенции.