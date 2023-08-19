Мятежники Нигера рассорили США с Францией

Ситуация в Нигере привносит новую напряженность в динамику отношений между Францией и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politico, страны расходятся во мнениях по поводу того, как реагировать на свержение президента западноафриканской страны в июле. Франция отказывается вести дипломатические отношения с хунтой и решительно поддерживает региональный орган (ECOWAS), угрожающий военным вмешательством.

Тем временем, США направили спецпосланника для встречи с руководством хунты и воздержались от официального объявления захвата власти переворотом, настаивая на том, что еще существует переговорный способ восстановления демократии.

Французские официальные лица также поддерживают мирное урегулирование, но они возмущены подходом США, заявляя, что взаимодействие с хунтой расширяет их возможности.

"Возможно, чтобы избежать кровопролития, США быстро захотели поговорить с путчистами. Возможно, лучше было бы поставить какие-то условия или гарантии перед открытием этих каналов", - сказал французский чиновник, знакомый с ситуацией в Нигере. Чиновнику, как и другим, кто говорил для этой истории, была предоставлена ​​анонимность для обсуждения деликатного дипломатического вопроса.

Ранее мы писали о том, что ECOWAS определило дату военного вмешательства в Нигере.