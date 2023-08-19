https://news.day.az/world/1590741.html Кыргызстан и Казахстан проводят совместные военно-воздушные учения
Кыргызстан и Казахстан проводят совместные военно-воздушные учения
В Кыргызстане состоялась официальная церемония открытия совместных тактико-специальных учений, получивших название "Эрдик", в которых участвуют подразделения специального назначения Вооруженных Сил Кыргызстана и Казахстана, передает Day.Az.
В ходе учений будут отрабатываться вопросы по выработке единого механизма реагирования на случай возникновения террористической опасности в приграничных районах и оценка боевых возможностей привлекаемых подразделений при выполнении боевых задач.
На учения привлечено более 150 военнослужащих, а также около 30 единиц специальной и авиационной техники.
Завершение учений запланировано на 23 августа 2023 года.
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