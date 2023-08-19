Кыргызстан и Казахстан проводят совместные военно-воздушные учения

В Кыргызстане состоялась официальная церемония открытия совместных тактико-специальных учений, получивших название "Эрдик", в которых участвуют подразделения специального назначения Вооруженных Сил Кыргызстана и Казахстана, передает Day.Az.

В ходе учений будут отрабатываться вопросы по выработке единого механизма реагирования на случай возникновения террористической опасности в приграничных районах и оценка боевых возможностей привлекаемых подразделений при выполнении боевых задач.

На учения привлечено более 150 военнослужащих, а также около 30 единиц специальной и авиационной техники.

Завершение учений запланировано на 23 августа 2023 года.