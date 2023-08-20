США могут продать Австралии РСЗО HIMARS

Госдепартамент разрешил возможную продажу Австралии ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и других систем на $975 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Австралии M142 HIMARS и связанного с этим оборудования примерно на $975 млн". Как следует из документа, власти Австралии ранее запросили разрешение на приобретение у США до 22 РСЗО HIMARS, управляемых ракет GMLRS различных модификаций, систем связей и другого оборудования.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.