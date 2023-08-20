В Венгрии начнут делать германские БМП

Германский оборонный концерн Rheinmetall запустил в городе Залаэгерсег на юго-западе Венгрии новый завод по производству боевых машин пехоты (БМП) Lynx и других гусеничных и колесных машин. Об этом говорится в заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Открытие нового завода в Залаэгерсеге является для нашего предприятия важным шагом и знаком тесных связей с венгерскими клиентами и вооруженными силами этого партнера по ЕС и члена НАТО", - приводятся в заявлении слова главы Rheinmetall Армина Паппергера. Как ожидается, в ближайшие годы на заводе будут работать 350 сотрудников.

Соглашение с венгерской стороной предусматривает производство на заводе 209 БМП Lynx для вооруженных сил страны. Rheinmetall также возьмет на себя обучение водителей броневиков и снабжение запчастями.