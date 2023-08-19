Транспортное сотрудничество стало главной темой переговоров президента Ирана с премьером Индии

Президент Ирана Эбрахим Раиси и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили в ходе телефонного разговора развитие порта Чабахар, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.



Премьер-министр Индии выразил удовлетворение процессом двустороннего и долгосрочного сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Индией и рассмотрел совместный проект порта Чабахар и его развитие и превращение в региональный транспортный узел как возможность для процветания региона. Он также подчеркнул готовность Индии доработать документ о сотрудничестве между двумя странами для завершения проекта порта Чабахар.



В свою очередь, президент Ирана придал важность развитию взаимодействия с Индией, особенно в области транзита, энергетики и региональной безопасности, и призвал к расширению транзитного сотрудничества, в том числе в коридоре Север-Юг, и ускорению ввода в эксплуатацию портовых сооружений Чабахара.



В телефонном разговоре Нарендра Моди также осудил недавний теракт в иранской святыне Шах-Черах и выразил соболезнования народу и правительству Ирана, а также семьям погибших.



Выразив благодарность за сочувствие премьер-министра в связи с терактом, Раиси сказал, что "Исламская Республика Иран хочет укрепить региональную интеграцию и развивать экономические отношения, и с этой целью она стремится к взаимодействию со всеми странами мира, особенно со странами Азии".



Раиси также отметил, что цивилизационное и историческое сходство между двумя странами закладывает очень хорошую основу для развития сотрудничества Тегерана и Нью-Дели на двустороннем, региональном и международном уровнях.

Ранее мы писали о том, что Иран заявил о стремлении к миру с исламским миром.