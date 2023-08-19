Небо окрасилось в кроваво-красный цвет в Канаде

В Канаде бушует "апокалипсис": небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Причиной этому послужил смог от 240 лесных пожаров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за природного бедствия началась обязательная эвакуация почти 22 тыс. жителей города Йеллоунайф на севере Канады. Дым от пожаров в стране достиг и США, из-за чего более чем в 12 американских штатах, включая Нью-Йорк, Мичиган, Огайо и Монтану, власти объявили предупреждение о возможном ухудшении качества воздуха.