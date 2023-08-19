Анкара обсуждает поставки российского зерна в Африку
Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки, есть ряд заинтересованных в инициативе стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источник, участвующий в переговорах.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам. Турецкий лидер также сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки.
"Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Мы не раз заявляли, что готовы сделать все от нас зависящее. В обсуждениях ряд стран выразил заинтересованность в этой инициативе, выразил готовность помочь", - сказал источник.
Ранее мы писали о том, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Москве.
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