США ожидают беспрецедентного запроса о помощи из Китая

Во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо китайские власти могут обратиться с просьбой оказать содействие в решении экономических проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет издание Politico.

"Когда <...> Раймондо прибудет в Пекин с визитом на следующей неделе, она, вероятно, услышит беспрецедентную просьбу от Китая: "помогите нам с нашей экономикой", - уточнили в статье.

Авторы материала напомнили, что экономика КНР "сейчас испытывает трудности". По данным издания, лидеры двух стран - Джо Байден и Си Цзиньпин - пришли к мнению, что китайская экономика пришла в упадок: сокращаются иностранные инвестиции и экспорт, одновременно растет безработица среди молодежи.

Ранее мы писали о том, что иностранные инвестиции в экономику Китая снизились.