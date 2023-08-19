"Холода" между Анкарой и Москвой не наблюдается

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, стороны ведут переговоры по зерновой сделке, передает Day.Az со ссылйо на Прайм.

"Нет, похолодания нет. Мы ведем активную работу на уровне внешнеполитических ведомств, на уровне разведывательных ведомств. На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке", - заявил советник, отвечая на вопрос корреспондента телеканала CNN Türk о возможности похолодания в отношениях Анкары и Москвы.

Акиф Чагатай Кылыч также заявил об отсутствии проблем между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее мы писали о том, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в Москве.