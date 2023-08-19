В Турции рассказали о приверженности безопасности Черного моря

Турция строго соблюдает регулирующую правила судоходства в черноморских проливах Конвенцию Монтрё, считая, что ее нарушение может создать риски безопасности в бассейне Черного моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч.

"Нарушение Конвенции Монтрё [после начала украинского кризиса] было чревато рисками. Если бы одна из сторон заявила, что не признает Монтрё, Турции бы пришлось вмешаться. Мы взяли на себя серьезный риск и благодаря взвешенной политике, которую мы проводим, достигли нынешней ситуации", - сказал Кылыч в эфире телеканала CNN Turk.

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