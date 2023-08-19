Зеленский прибыл в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с супругой находится с визитом в Швеции.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на ТАСС.

"Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию", - написал он в своем Telegram-канале.

Украинский лидер анонсировал встречи с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

По его словам, будут обсуждаться вопросы касательно военной поддержки, развития двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейской интеграции Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве.

Ранее мы писали о том, что Швеция выделяет дополнительную помощь Украине.