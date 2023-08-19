Польша стала лидером в Европе по производству боеприпасов

Польская группа вооружений (PGZ) стала лидером в Европе по производству боеприпасов. Об этом в интервью агентству РАР сообщил глава концерна Себастиан Хвалек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся", - сказал он, добавив, что это лишь подтверждается визитом в Польшу еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, посещавшего в марте европейских производителей боеприпасов.

По словам гендиректора PGZ, Бретон посетил завод Zaklady Metalowe Dezamet S.A. "Тогда комиссар подчеркнул, что Польша обладает одной из крупнейших производственных мощностей и играет ключевую роль в поставках боеприпасов по закупкам ЕС", - подчеркнул Хвалек.