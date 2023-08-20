Американцы и европейцы обеднели

Общий уровень благосостояния людей во всем мире в 2022 году снизился впервые с кризисного 2008 года, говорится в отчете аналитиков банка Credis Suisse, недавно поглощенного его конкурентом UBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Общее состояние всех жителей Земли в 2022 году сократилось на 2,4 процента и составило 454,4 триллиона долларов. Уровень мирового богатства снизился на 11,3 триллиона долларов из-за инфляции и роста курса доллара ко многим другим мировым валютам. При этом больше всего обеднели жители самых богатых регионов, то есть Европы и Северной Америки - в совокупности они потеряли 10,9 триллиона долларов.

Азиатско-Тихоокеанский регион зафиксировал убытки в размере 2,1 триллиона долларов. Общий уровень богатства по регионам вырос только в Латинской Америке - на 2,4 триллиона долларов. Это произошло на фоне повышения курса местных нацвалют к доллару в среднем на шесть процентов.

Среди отдельных стран наибольшие потери наблюдаются в США, Японии, Китае, Канаде и Австралии. Наибольший прирост благосостояния зафиксирован в России, Мексике, Индии и Бразилии. При этом самой богатой страной по уровню среднего благосостояния граждан осталась Швейцария, за ней следуют США, Гонконг, Австралия и Дания - несмотря на то, что показатели в этих странах значительно сократились по сравнению с 2021 годом.

"Рост благосостояния не прекратился в период COVID-19, в 2021 году он стал рекордным. Но инфляция, растущие процентные ставки и обесценивание валют привели к его снижению в 2022 году", - прокомментировали аналитики Энтони Шоррокс и Джеймс Дэвис.

При этом эксперты прогнозируют, что мировое благосостояние снова перейдет к росту в ближайшие годы. Они считают, что к 2027 году показатель вырастет на 38 процентов. Количество миллионеров к этому сроку достигнет 86 миллионов человек (в 2022 году их количество составляет примерно 60 миллионов).