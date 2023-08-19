Китай выступил против попыток США создать военные блоки в Азии

Китай намерен противостоять попыткам США создавать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление сделали в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя итоги трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В дипмиссии отметили, что Китай четко обозначил свою позицию.

"Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона", - говорится в сообщении посольства.