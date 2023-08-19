Япония и США договорились о разработке противоракеты для перехвата гиперзвуковых целей

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден в ходе состоявшейся двусторонней встречи договорились о том, что Токио и Вашингтон будут совместно разрабатывать противоракету для перехвата гиперзвукового оружия. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Признавая приверженность США защите Японии, подкрепленную полным спектром возможностей Соединенных Штатов, лидеры приветствовали то, что две страны инициируют совместную разработку перехватчика гиперзвукового оружия для дальнейшего укрепления потенциала сдерживания и реагирования в рамках двустороннего альянса", - говорится в сообщении по итогам переговоров.

Как сообщала ранее газета Yomiuri, программа разработки может быть рассчитана на 10 лет. США и Япония в рамках нее намерены создать противоракету для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого или имеющегося на вооружении у России, Китая и КНДР.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые модификации Patriot PAC-3 способны атаковать гиперзвуковые боевые блоки перед тем, как они упадут на цель, но диапазон их действия ограничен из-за наземного базирования.

Одной из задач Токио и Вашингтона является обеспечение возможности перехвата гиперзвукового оружия не на завершающей стадии полета, а на более дальнем расстоянии. Для этого необходимо создать систему обнаружения и отслеживания таких ракет. США в рамках решения этой задачи продолжают наращивать группировку малых спутников, японское Минобороны изучает вопрос о сотрудничестве с Вашингтоном и в этой сфере.

Кисида посещает США, где в резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд) под Вашингтоном состоялся трехсторонний саммит с участ