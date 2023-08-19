В Словакии задержали главу разведки

Руководителя словацкой разведки Михала Алача задержали сотрудники полиции по подозрению в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию, информацию подтвердил его адвокат, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предварительно, Алач не планирует уходить со своего поста.

Согласно информации следствия, глава разведки мог состоять в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов. Задачей данной организации являлось влияние на ход уголовных расследований.

Подробности следственных действий в отношении главы разведки Словакии не приводятся.