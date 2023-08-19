ВОЗ представила рекомендации по спасению от жары

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предупредил, что 2023 и последующие годы грозят стать рекордно жаркими за всю историю наблюдений, и дал советы по защите от жары. Его слова приводит пресс-служба ООН, ссылаясь на данные научного издания Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что прошлогодняя жара в Европе унесла жизни более 60 тыс. человек, что в три раза превысило прогнозы ученых.

В организации порекомендовали внимательно следить за краткосрочным прогнозом погоды и следовать указам властей. Также обязательно нужно чаще пить прохладную воду, не выходить на улицу в самое жаркое время дня и не оставлять детей и животных в припаркованных машинах.

Кроме того, следует обезопасить жилое помещение от перегрева: купить шторы или жалюзи, открывать окна на ночь.

До этого Всемирная метеорологическая организация назвала нынешнюю экстремально жаркую погоду новой нормой.