Арестован последний террорист, причастный к теракту в мавзолее Шах-Чераг в Иране

В Иране арестован последний причастный к теракту в мавзолее Шах-Чераг террорист.

Об этом заявил министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, передает Day.Az.

Хатиб отметил, что все лица, имеющие отношение к террористическому акту в Иране, были задержаны.

По его словам, Страна, из которой координировался террористический акт, является одной из стран региона.

Отметим, что в воскресенье вечером вооруженный террорист ворвался в мавзолей Шах-Чераг и открыл огонь по паломникам и сотрудникам, находившимся у входа. В результате инцидента погибли два человека, а еще семь получили ранения.