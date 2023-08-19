https://news.day.az/world/1590857.html Арестован последний террорист, причастный к теракту в мавзолее Шах-Чераг в Иране
Арестован последний террорист, причастный к теракту в мавзолее Шах-Чераг в Иране
В Иране арестован последний причастный к теракту в мавзолее Шах-Чераг террорист.
Об этом заявил министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, передает Day.Az.
Хатиб отметил, что все лица, имеющие отношение к террористическому акту в Иране, были задержаны.
По его словам, Страна, из которой координировался террористический акт, является одной из стран региона.
Отметим, что в воскресенье вечером вооруженный террорист ворвался в мавзолей Шах-Чераг и открыл огонь по паломникам и сотрудникам, находившимся у входа. В результате инцидента погибли два человека, а еще семь получили ранения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре