В Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 33 км к югу от города Тезпур с населением 58,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.