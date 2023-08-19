https://news.day.az/world/1590880.html В Индии произошло землетрясение
В Индии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 33 км к югу от города Тезпур с населением 58,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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