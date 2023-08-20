В российском аэропорту обнаружили гранату

Боевую гранату изъяли у пассажира рейса Владивосток - Петропавловск-Камчатский.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом ообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, снаряд и взрыватель к нему нашли в багаже 31-летнего мужчины.

Оперативники оцепили место и изъяли опасную находку. Сам владелец багажа сказал, что не знает, откуда в его вещах граната.

Обошлось без эвакуации пассажиров и персонала аэропорта, уточняет Mash.