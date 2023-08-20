https://news.day.az/world/1590881.html В российском аэропорту обнаружили гранату
В российском аэропорту обнаружили гранату
Боевую гранату изъяли у пассажира рейса Владивосток - Петропавловск-Камчатский.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом ообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, снаряд и взрыватель к нему нашли в багаже 31-летнего мужчины.
Оперативники оцепили место и изъяли опасную находку. Сам владелец багажа сказал, что не знает, откуда в его вещах граната.
Обошлось без эвакуации пассажиров и персонала аэропорта, уточняет Mash.
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