Строительные компании из Турции успешно реализовали проекты на сумму $97,9 миллиарда в России, говорится в сообщении министерства торговли страны, передает Day.Az.

Согласно данным министерства, на долю России приходится 20,3% всех международных проектов турецких подрядчиков.

Сообщается, что на текущий момент, к концу июля текущего года, турецкие строительные компании провели 11 768 проектов на общую сумму $482 миллиарда в 134 странах.

После России в списке стран с большим объемом реализованных проектов идет Туркменистан, где турецкие строители завершили проекты на сумму $50,8 миллиарда, что составляет 10,6% от общего объема. На третьем месте располагается Ирак с реализованными проектами стоимостью $33,2 миллиарда. Ливия и Казахстан также следуют за ними со значениями в $30,2 миллиарда и $27,9 миллиарда соответственно.

Сектор жилищного строительства является наиболее активным для турецких компаний, составляя 13,8% от всех проектов. Строительство автомобильных дорог, тоннелей и мостов занимает 13,6%, а энергетичеЗа последние пять десятилетий турецкие строительные компании осуществили проекты в России на близкую к $100 миллиардам сумму.ские проекты - 8,5% от общего объема выполненных проектов.