https://news.day.az/world/1590884.html Близ Москвы уничтожен беспилотник
Близ Москвы уничтожен беспилотник
Беспилотный летательный аппарат был уничтожен системами противовоздушной обороны (ПВО) при приближении к Москве.
Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин, передает Day.Az.
"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена", - написал мэр Москвы.
Собянин также выразил благодарность военным за их оперативную реакцию и работу.
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