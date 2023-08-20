Близ Москвы уничтожен беспилотник

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен системами противовоздушной обороны (ПВО) при приближении к Москве.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин, передает Day.Az.

"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена", - написал мэр Москвы.

Собянин также выразил благодарность военным за их оперативную реакцию и работу.