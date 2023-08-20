https://news.day.az/world/1590886.html Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы
Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы
Московские аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в авиационных службах.
"Внуково и Домодедово временно закрыты на прием и отправку воздушных судов", - сказал собеседник агентства.
Так, согласно данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправляются в Шереметьево, часть самолетов находится в зоне ожидания в районе Рязани.
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