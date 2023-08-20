Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы

Московские аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в авиационных службах.

"Внуково и Домодедово временно закрыты на прием и отправку воздушных судов", - сказал собеседник агентства.

Так, согласно данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправляются в Шереметьево, часть самолетов находится в зоне ожидания в районе Рязани.