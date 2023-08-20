Минимум 11 человек погибли в результате теракта в Пакистане

Минимум 11 человек погибли в результате теракта в пограничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар.

"Больно слышать о теракте в Северном Вазиристане, унесшем жизни 11 ни в чем не повинных рабочих. Решительно осуждаю этот бессмысленный акт насилия и проявляю солидарность с пострадавшими семьями", - написал он в социальной сети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

До этого 30 января 2023 года в мечети произошел взрыв. Он прогремел во время молитвы, когда в здании находились более 120 человек. По данным властей, взрыв произвел террорист-смертник. Сообщалось, что 97 погибших в результате теракта были сотрудниками силовых ведомств.