Великобритания вывезла свое посольство из Нигера, где произошел переворот, и временно действует в этой стране в удаленном режиме. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы временно вывезли всех наших британских сотрудников из Нигера, а наше посольство действует удаленным способом. Ограниченная консульская помощь будет продолжать оказываться в обычном порядке заместителем высокого комиссара Великобритании в Лагосе", - отмечается в сообщении.

В ведомстве предупредили, что все передвижения по стране люди могут осуществлять лишь под собственную ответственность, а сам МИД не рекомендует британским гражданам вообще ехать в эту африканскую страну.