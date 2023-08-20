Китай увеличил импорт нефти, СПГ и трубопроводного газа из России

Поставки российской нефти в Китай в январе - июле увеличились на 25,2% в годовом исчислении и превысили 60,6 млн тонн, импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 62,7% - до 4,46 млн тонн, трубопроводного газа увеличился почти вдвое (физический объем не приводится). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, РФ продолжает лидировать среди стран, экспортирующих энергоноситель в Китай. В стоимостном выражении импорт нефти из России в КНР за тот же промежуток времени, напротив, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до $32,1 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на третьем месте. Поставки этого энергоносителя увеличились на 21,9%, превысив $2,98 млрд.

Согласно опубликованной информации, второе место по поставкам нефти в КНР занимает Саудовская Аравия, которая за январь - июль продала китайским партнерам 52,1 млн тонн этого энергоносителя за $31,54 млрд (объем по сравнению с первыми семью месяцами 2022 года вырос на 4,6%, стоимость упала на 15,3%). За Саудовской Аравией следуют Ирак (около 34,9 млн тонн за $19,93 млрд), Малайзия (29,4 млн тонн за $14,72 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (25 млн тонн за $15,53 млрд) и Оман (примерно 23 млн тонн за $14,25 млрд). Среди порядка 40 стран, выступающих в 2023 году в качестве поставщиков нефти Китаю, официально не фигурирует Иран. США занимают 10-е место (около 9,4 млн тонн за $5,82 млрд).

Ведущим поставщиком СПГ в КНР за первые семь месяцев текущего года остается Австралия, которая продала Китаю 13,5 млн тонн (увеличение примерно на 4,3%) за $8,29 млрд (уменьшение на 7,3%). За ней следует Катар (9,51 млн тонн за $6,1 млрд). После РФ идут Малайзия (4,14 млн тонн за $2,57 млрд) и Индонезия (2,15 млн тонн за $1,61 млрд). США занимают седьмую строчку (1,27 млн тонн за $867,34 млн), уступая Папуа - Новой Гвинее (1,45 млн тонн за $1,16 млрд).

Как проинформировало управление, среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место по-прежнему занимает Туркмения: за семь месяцев поставки из этой страны по стоимости составили $5,85 млрд (рост примерно на 10%). На втором месте находится Россия, за ней следует Мьянма (увеличение на 17,6%, до $861,81 млн). Далее идут Казахстан (снижение на 5,4%, до $614,32 млн) и Узбекистан (падение на 41,6%, до $295,3 млн).

За июль поставки российской нефти в КНР сократились по сравнению с июнем на 23,2%, до 8 млн тонн, импорт СПГ уменьшился на 31,4%, составив 583,92 тыс. тонн. В денежном выражении показатели уменьшились на 22,3% - до $4,06 млрд и на 43,9%, до $58,37 млрд соответственно. Импорт российского трубопроводного газа в КНР в стоимостном эквиваленте составил $555,57 млн, снизившись по сравнению с июнем на 3,1%.

По данным китайской таможни, в 2022 году импорт Китаем российской нефти вырос на 8,2%, составив 86,2 млн тонн, поставки СПГ стали больше на 44%, достигнув 6,5 млн тонн. Стоимость закупленной КНР у России нефти увеличилась примерно на 43,9% - до $58,37 млрд, цена СПГ выросла в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд, цена природного газа стала больше в 2,63 раза, достигнув $3,98 млрд.