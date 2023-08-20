В Нигер прибыла для переговоров делегация представителей ЭКОВАС
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Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшие в Нигер, смогли встретиться со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Переговоры прошли в присутствии назначенного мятежниками премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна.

Члены делегации ЭКОВАС, которую возглавляет бывший президент Нигерии Абдусалам Абубакар, прилетели в столицу Нигера Ниамей, чтобы попытаться выступить в роли дипломатических посредников для урегулирования конфликта.