https://news.day.az/world/1590907.html В Нигер прибыла для переговоров делегация представителей ЭКОВАС - ВИДЕО
В Нигер прибыла для переговоров делегация представителей ЭКОВАС - ВИДЕО
Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшие в Нигер, смогли встретиться со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Переговоры прошли в присутствии назначенного мятежниками премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна.
Члены делегации ЭКОВАС, которую возглавляет бывший президент Нигерии Абдусалам Абубакар, прилетели в столицу Нигера Ниамей, чтобы попытаться выступить в роли дипломатических посредников для урегулирования конфликта.
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