Спасателям пришлось ловить енота, забравшегося на здание бундестага в Берлине

На кадрах видно, что спасатели пытаются поймать енота сачками, но животное не дает поймать себя, пробегая мимо по карнизу. Позже животное все-таки удалось достать, его отпустили на волю в лес.

"Сегодня в немецком бундестаге был замечен неожиданный гость, маленький енот не смог найти выход. С небольшой помощью милого посетителя благополучно вернули на природу", - сообщили в микроблоге немецкого посольства в X (ранее Twitter).

Как сообщает издание, в последнее время жители Германии часто жалуются на енотов, которые проникают в дома и крушат их имущество. Млекопитающие не только бегают по комнатам, но и портят мебель, пьют пиво и даже едят аквариумных рыбок и домашних кроликов.

Национальная охотничья ассоциация Германии решила бороться с увеличенной популяцией млекопитающих радикальным методом. В этом году они застрелили рекордные 200 тысяч особей. При этом 20 лет назад енотов в Германии было всего 10 тысяч.