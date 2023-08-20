ЕС накажет Польшу за отказ от ввоза украинского зерна

Часть европейских государств может ввести санкции против Польши в случае отказа от ввоза украинских зерновых культур. Об этом пишет издание RMF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает издание, существует опасение относительно ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны Европейского союза (ЕС). Польские власти заявили, что если ЕС не продлит запрет на импорт украинского зерна, Варшава введет односторонние ограничения. Это, в свою очередь, является нарушением законодательства Евросоюза и повлечет за собой наложение штрафных санкций на Польшу.

Автор материала отметил, что продление запрета на украинское зерно поддерживают до 20 стран.