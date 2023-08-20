Индия собирается ввести запрет на экспорт ряда металлов

Индийское правительство собирается ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Правительство планирует ввести запрет на экспорт этих полезных ископаемых из-за их значимости для энергетических секторов и важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные металлы имеют важное значение для оборонной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности Индии.