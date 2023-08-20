Турция и ЕС обсудят обновление дорожной карты сотрудничества в рамках таможенного союза

Представители Турции и Евросоюза обсудят в сентябре вопросы обновления дорожной карты отношений Анкары в рамках таможенного союза. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на министра торговли республики Омера Болата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Встреча по обновлению дорожной карты состоится 6 сентября в Анкаре. В ней примут участие представители ЕС и Еврокомиссии. 25 сентября в Брюсселе этот вопрос будет рассмотрен с руководством Еврокомиссии", - приводит издание слова министра.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Турция заявила о готовности поддержать вступление в альянс Швеции в обмен на снятие преград в переговорном процессе Анкары с Евросоюзом, расширение сотрудничества в рамках таможенного союза и либерализацию визового режима. Тогда же была достигнута договоренность с ЕС об обновлении дорожной карты отношений в рамках таможенного союза.

Переговоры Турции и ЕС о вступлении в международную организацию были официально начаты в 2005 году. К настоящему времени не решены 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье, так как стороны не могут согласовать такие вопросы, как кипрская проблема.