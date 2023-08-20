Китай анонсировал реформы из-за проблем в экономике

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая анонсировала реформы из-за проблем в экономике. Поводом для разработки новых мер стала утрата доверия инвесторов к местному рынку капитала, сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В качестве мер в регуляторе обсуждают возможные продление часов торговли ценными бумагами на рынках и сохранение "разумных темпов" для проведения IPO. Также в комиссии хотят мотивировать государственные и крупные частные компании провести слияния и поглощения и снизить комиссию за обработку брокерских операций. Все эти предложения должны добиться возвращения капитала в страну и повысить доверие инвесторов.

Слабый экономический рост привел к тому, что рынок ценных бумаг Китая снизился более чем на 2 процента, когда американский фондовый рынок вырос на 14 процентов. Также во втором квартале ВВП страны увеличился только на 0,8 процента. Медленное восстановление экономики после пандемии COVID-19 признали даже в политбюро КНР.

В последние недели иностранные инвесторы начали избавляться от акций и облигаций китайских компаний. Аналитики объяснили это утерей надежды на стимулирующие меры Пекина, которые могли повлиять на рост национальной экономики. Сразу после того, как китайские власти сообщили о мерах поддержки экономики 24 июля, участники рынка почти полностью отменили чистые покупки акций на сумму 7,4 миллиарда долларов. Объем вложений иностранных инвесторов упал на 5 миллиардов долларов, до 440 миллиардов.