Румыния начала поиск дрейфующих мин в Черном море

ВМС Румынии начали поиск дрейфующих мин в Черном море после того, как пирс в приморском курорте Костинешть получил незначительные повреждения в результате взрыва. Об этом сообщает Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что причиной взрыва могла стать морская мина. Также предполагается, что в том же районе была замечена еще одна мина, после чего Румыния направила на ее поиски корабль и вертолет.

Ранее рыбацкий катер подорвался на дрейфующей мине в акватории Черного моря у побережья Турции. В частности, взрыв повредил носовую часть лодки, из-за чего судно начало тонуть.

До этого военный корабль Румынии подорвался в Черном море на мине при попытке ее обезвредить. Ее обнаружили примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца.