В Индонезии задумались о налоге на загрязнение воздуха

В Индонезии задумались о введении налога на загрязнение воздуха и новом требовании к автомобилистам использовать топливо с самым высоким октановым числом. Об этом со ссылкой на президента страны Джоко Видодо сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы государства, Индонезии необходим более строгий надзор за промышленными объектами и электростанциями - их необходимо оснастить современными средствами очистки воздуха. Транспортные средства нужно обязать проходить проверку на выбросы, а в долгосрочной перспективе - заменить общественный и частный транспорт электрическими моделями.

Поводом для ужесточения требований стало стремительное ухудшение качества воздуха в столице Индонезии Джакарте. К этому привели продолжительная засуха, выхлопы транспортных средств, а также выбросы местных заводов, работающих на угле.