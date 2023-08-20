В Британии рассказали о проблемах в армии

Британская армия испытывает трудности с набором специалистов по кибербезопасности, об этом пишет Telegraph со ссылкой на управляющего директора по обороне и безопасности аутсорсинговой IT-компании Capita Ричарда Холройда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, британские вооруженные силы (ВС) не могут найти необходимое число специалистов, в том числе из-за американской компании Raytheon Technologies или крупнейшей британской телекоммуникационной компании British Telecom (BT).

"Все, что связано с наукой, технологиями, инженерией и математикой представляет высококонкурентную среду", - рассказал Холройд.