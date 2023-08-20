Бельгия эвакуировала из Нигера 130 своих граждан

Бельгия провела эвакуацию из Нигера на военном самолете 130 граждан королевства. Об этом сообщили министры иностранных дел и обороны страны Аджа Лябиб и Людивин Дедондер в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние несколько дней 130 бельгийцев, граждан ЕС и лиц, имеющих право [на эвакуацию], были вывезены из Нигера. Я хочу поблагодарить Министерство обороны, а также департаменты миграции и убежища за их значительную роль", - написала Лябиб. Дедондер уточнила, что эвакуацию осуществил самолет А400M, и выразила благодарность задействованному персоналу.

Европейские страны продолжают эвакуировать из Нигера граждан, еще остававшихся там после первых волн репатриации, в связи с рисками начала войны в этой стране в результате интервенции со стороны государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Как ранее сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Толедо (Испания) введение санкций против Нигера и возможную поддержку стран ECOWAS в военной операции против африканской республики.