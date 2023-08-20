https://news.day.az/world/1590966.html ВС Турции уничтожили террористов в Сирии
ВС Турции уничтожили террористов в Сирии
Турецкие военные нейтрализовали двоих боевиков террористической организации PПK/YPG на севере Сирии. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Согласно заявлению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".
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