ВС Турции уничтожили террористов в Сирии
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Турецкие военные нейтрализовали двоих боевиков террористической организации PПK/YPG на севере Сирии. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.

Согласно заявлению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".