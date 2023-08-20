https://news.day.az/world/1590968.html "Роскосмос" сообщил о крушении миссии «Луна-25» - ВИДЕО
"Роскосмос" сообщил о крушении миссии «Луна-25» - ВИДЕО
В "Роскосмосе" рассказали, что 19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Но в 14:57 мск связь с "Луной-25" прервалась, а действия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь оказались безрезультатными. передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Причины происходящего будут выясняться.
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