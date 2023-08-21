В США заявили о пропаже поставляемых Украине вооружений

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что оружие, которое США поставили Украине, попросту пропало. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты передают Киеву технику на миллиарды долларов.

"Многое из этого исчезает, по-видимому, на черном рынке, а наличные средства никогда не поступают туда, где они должны быть", - возмутился полковник.

Он также призвал разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег Украине.