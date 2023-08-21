https://news.day.az/world/1590978.html В США заявили о пропаже поставляемых Украине вооружений
В США заявили о пропаже поставляемых Украине вооружений
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что оружие, которое США поставили Украине, попросту пропало. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он обратил внимание, что Соединенные Штаты передают Киеву технику на миллиарды долларов.
"Многое из этого исчезает, по-видимому, на черном рынке, а наличные средства никогда не поступают туда, где они должны быть", - возмутился полковник.
Он также призвал разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег Украине.
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